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Искренне любил искусство: что пишут соцсети о смерти художника Александра Ройтбурда Политики и общественные деятели скорбят из-за смерти известного украинского художника

8 августа умер известный украинский художник Александр Ройтбурд. Он был руководителем Одесского художественного музея. Художник долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.

На трагическое событие отреагировали многие политические и общественные деятели. Так, президент Украины Владимир Зеленский написал: "Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника, директора Одесского художественного музея. На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать!

Не боялся экспериментов Александр Ройтбурд и в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто - иронии и даже самоиронии. Смерть художника - большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием".

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, что Ройтбурд был депутатом облсовета от его партии.

"Александра Анатольевича знали и уважали как в Одессе, так и далеко за ее пределами. После продолжительной борьбы он остался на должности директора Одесского художественного музея - на его стороне был закон и искренняя поддержка одесситов. Отстаивал европейскую Украину как депутат Одесского областного совета от "Европейской солидарности". Александр Ройтбурд искренне любил искусство, Украину и родную Одессу. Великий человек и большая потеря для всех нас. Покойся с миром, Александр Анатольевич", — написал он.

Экс-министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Александр Ройтбурд оказал большое влияние на современное искусство.

"Мой друг, украинская легенда, художник с мировым именем... Несмотря на все сопротивление, Александр был назначен директором Одесского художественного музея. Художник вложил в него душу и сделал из местного музея - настоящую туристическую жемчужину. И это далеко не все, что сделал Саша для искусства и всего культурного мира. Саша ушел, но остался с нами в картинах и проектах, которые навсегда изменили искусство", — заявил он.

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал о Ройтбурде: "Он оставил нам память о своем ярком таланте художника, о своем отстаивании свободы. Ройтбурд будет жить в наших сердцах со своим чисто одесским чувством юмора и одесской же ласковой мудростью. При этом он хоть не любил политических войн, но умел бороться за свои убеждения. И на Майдане и в Одесском музее. А больше всего он любил жизнь, вино, эпатаж, дружеские беседы, анекдоты, искусство..."

Экс-нардеп Борислав Береза: "Умер Саша Ройтбурд. Добрый, гениальный, талантливый, чуткий, человечный, мудрый, обаятельный Саша Ройтбурд. Умер человек, который для меня был одним из образцов для подражания. Могут радоваться мрази из областного одесского ОПЗЖ, которые воевали против его назначения на должность руководителя Одесского художественного музея и поливали его чернухой. В смерти Ройтбурда есть и их доля участия. Искренне расстроятся все те, кто видел в какую жемчужину Саша превратил музей. Ещё больше расстроятся те, кто теперь будет лишён возможности весело поговорить с ним о серьёзных вещах".

Свои соболезнования высказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк. "Еще одна тяжелая потеря для Украины. Ушел из жизни Александр Ройтбурд, украинский художник, директор Одесского художественного музея. Талантливый художник и организатор - он имел мощное влияние на культурную жизнь Одессы и всей Украины", — написал он.

Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили: Он для меня во многих смыслах был символом Одессы, таким творческим, неугомонным, всегда ищущим что-то новое, с огромным чувством достоинства и гордости. Сложно переоценить его вклад в современное украинское искусство и развитие города. Он навсегда останется с нами в своих работах и наших сердцах. Светлая память".

Журналист Аркадий Бабченко: "Не могу поверить. В голове не укладывается. Ты так наслаждался жизнью, вокруг тебя всегда было столько друзей. Причём, не случайных попутчиков, настоящих друзей. С тобой же нельзя было не дружить. Твой клуб Маразли подтверждает это. Веселый, общительный, открытый. Я ж первым делом ждал, как получу паспорт, поеду в Киев, соберёмся, обниму тебя. Теперь не обниму. Не могу в голове уложить. Покойся с миром, дружище. Настоящий человек, настоящий гражданин. Настоящий художник".

Писатель Сашко Лирник: "Мы с Сашей Ройтбурдом, хотя и ссорились, но дружили. Теперь уже не докажем друг другу, что там и как. Покойся с миром".

Политолог Евгений Магда: "Я не знал лично ни Евгения Марчука, ни Александра Ройтбурда. То есть они не знали меня. Однако есть ощущение, что Украина вступает в полосу тяжелых персональных потерь".

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Напомним, художник Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе, закончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

С 1993 года был соучредителем ассоциации “Новое искусство”. С 1993 по 1999 годы работал арт-директором, а с 1999 по 2001 годы — президентом этой ассоциации. В 2014 году был участником Евромайдана в Одессе.

В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, весной 2018 года тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.