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"Была показательная казнь": друг Шишова выдвинул версию его гибели Незадолго до смерти белорусский активист строил планы и не думал о суициде

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова была показательной казнью, чтобы запугать "среднее звено" белорусской оппозиции.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" друг Виталия Шишова Юрий Щучко.

"Я определенно придерживаюсь одной версии – это не самоубийство. Когда мы за два дня до смерти Виталия встречались и гуляли по городу, он, я и его подруга разговаривали про детей, смеялись, веселились. Я им говорил как старший товарищ: давайте, ребеночка родите, я буду помогать, буду ему на 3 часа в неделю халявным дедом. Мы посмеялись, Виталий говорил: да. То есть человек, который планирует семью, ребенка, извините, про суицид не думал", - заявил друг Шишова.

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По мнению Щучко, это дело рук "либо спецслужб Беларуси, либо это при помощи спецслужб России".

"Была произведена показательная казнь, чтобы наказать и показать активистам среднего звена, чтобы они не занимались деятельностью. Вы понимаете логику: если убрать активистов среднего звена, то связь между низовыми активистами и лидерами протестов пропадает. Достать человека в Украине, к моему сожалению, намного проще, чем в той же Польше или Литве. Это еще и за счет того, что отсутствует языковой барьер", - сказал он.

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Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места жительства. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он пошел на пробежку и не вернулся.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Шишов был убит, и что преступники инсценировали суицид, чтобы замести следы.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в частности, версия убийства, замаскированного под самоубийство.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и оказанием помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.