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Погода в Украине испортится: приближаются грозы Ряд населенных пунктов уже пострадали от непогоды

Погода в Украине испортится, в семи областях объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют грозы и шквалы в ночь на 8 августа. Прошлой ночью непогода накрыла Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", трассу Одесса-Николаев присыпало обильным градом, вдоль дороги он лежал как снег. Мощный ветер поломал ветки, деревья вырывал с корнями, они перегородили выезды и автодороги, Полтавская область в заторах. Водители подсчитывают убытки, а жители области жалуются в соцсетях, что их дома остались без крыш.

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Непогода обесточила 340 населенных пунктов Украины. А в Черкассах машины накануне превратились в лодки, водителям приходилось искать в быстрых потоках потерянные номерные знаки, спасатели откачивали воду и расчищали автодороги всю ночь. То же самое в Кропивницком - всю ночь спасатели убирали из путей деревья и накрывали пленкой крыши домов, разрушенные непогодой.

7 августа грозы передвинутся на восток страны. В Киеве также возможны кратковременные дожди, температура +26.

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Ранее заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий. По ее словам, последние пять лет стали рекордно теплыми.

"Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы — повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов. К сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше", — рассказала она.