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Путин готовит свои войска — военный эксперт о возможности обострения на Донбассе Игорь Романенко рассказал, от чего зависит решение Путина о нападении на Украину

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев заявил, что возможна очередная эскалация со стороны России. Возможно ли это в ближайшее время, ответил военный эксперт Игорь Романенко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Думаю, окончательное решение по этому поводу Путин еще не принял, но он готовит свои войска. Известно, что группировка атакующего направления сформировалась еще весной. А сейчас он ее усиливает. Как известно, на севере за счет совместных учений с Беларусью уже где-то две недели разгружаются войска, вооружение и тому подобное. И на юге усиливается — десятки тысяч военных, самолеты. На севере тоже, кстати, боевые самолеты", — сказал он.

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Эксперт объяснил, чего выжидает российский президент.

"Когда начнет и насколько глубоко — это будет следующее решение. Но соответствующие планы в Генштабе вооруженных сил России проработаны. Путин ожидает окончательных оценок в действиях Украины и ее союзников", — сказал он.

Напомним, Владислав Селезнев ранее заявил, что Россия может прибегнуть к серьезной конфронтации.

"Я думаю, что (реальная военная - ред.) конфронтация будет. Она уже началась. И связана она в первую очередь с теми нарративами, которые постоянно продвигает Россия о том, что Украина как самостоятельное государство не имеет права на существование", — сказал он.

Также лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал единственное условие для восстановления нормальной жизни на Донбассе — для этого нужно в первую очередь вывести оттуда российские войска.