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Пусть завидуют: в Минспорта ответили пропагандистке из РФ, насмехавшейся над Беленюком Беленюк - не первый чемпион Олимпийских игр, который демонстрирует умение танцевать гопак

Украинские спортсмены на Олимпиаде и в дальнейшем будут выигрывать медали и танцевать гопак, даже если "кому-то завидно".

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявила заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец, комментируя олимпийское золото борца Жана Беленюка и реакцию российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Прекрасное выступление нашего украинского спортсмена, гражданина Украины, который безгранично любит Украину. Мы все об этом знаем. И это не первый спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который на спортивной площадке демонстрирует украинский гопак. Если кому-то завидно, пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем танцевать в дальнейшем наш гопак, и не только в этом году", - подчеркнула Уманец.

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Замминистра напомнила, что у Украины на сегодня уже 14 медалей Олимпиады.

"Мы рассчитываем, что три наши красавицы по прыжкам, которые завтра будут бороться... есть очень большое желание, чтобы они заняли все три первых места. Наша женская дружина в артистическом плавании также вступила в бой за медали Олимпийских игр. Имеют еще реальные шансы наши спортсменки в гребле на байдарках и каноэ. Мы ожидаем еще пополнение нашей копилки. Я думаю, что это будет успешно. На сегодня мы уже перешли рубеж Олимпиады в Рио-де-Жанейро, поскольку тогда было 11 медалей", - отметила она.

Фото: Facebook/Жан Беленюк

Напомним, 4 августа борец греко-римской борьбы Жан Беленюк завоевал на Олимпиаде в Токио первую золотую медаль для Украины. Победную схватку украинский борец завершил зажигательным гопаком, а триумф спортсмена не дал покоя российским пропагандистам. В частности, Ольга Скабеева усмотрела в украинском гопаке Беленюка "москальскую присядку". Кроме того, она высказалась о неукраинском происхождении спортсмена.

Ранее министр спорта Вадим Гутцайт в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, сколько медалей могут получить украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио.

"Очень сложно сейчас говорить, сколько будет медалей. Я рассчитываю на каждого спортсмена, потому что каждый все свои силы отдал на то, чтобы попасть на Олимпийские игры. Практически все спортсмены все бы отдали, чтобы в первый раз поехать на Олимпийские игры. Они все мечтают выиграть медали, стоять на пьедестале, потому что Олимпийские игры — это топовые соревнования в карьере каждого спортсмена в мире. Я считаю, что выиграют все спортсмены, и проиграют все спортсмены тоже, потому что нет вечных чемпионов, они все тоже проигрывают. Все наши спортсмены чувствуют поддержку Украины, все они готовы. Мы будем каждый день смотреть и болеть за каждого спортсмена", - сказал он.

По состоянию на 6 августа у Украины 14 олимпийских медалей: 1 золотая, 3 серебряных и 10 бронзовых. В общем командном зачете Украина занимает 40-е место.