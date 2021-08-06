11:28, Сегодня

Приоритет — взрослое население: Ляшко объяснил, почему не вакцинируют подростков Министр здравоохранения рассказал, чем можно прививать подростков и почему нет массовой детской вакцинации

Почему еще не началась вакцинация от коронавируса подростков до 18 лет, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Сейчас есть вакцина в Украине, разрешена для вакцинации подростков с 12 лет — это Pfizer, внесены изменения в инструкцию, она разрешена к использованию. В то же время мы пока не планируем массовую кампанию вакцинации детей до 18 лет. Поскольку у нас еще не тот показатель вакцинации взрослого населения, в частности среди групп риска, чтобы мы переключались на детскую категорию", — сказал он.

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Ляшко объяснил, что сейчас в приоритете люди, для которых болезнь является более опасной.

"Количество случаев среди детей значительно меньше, количество осложнений среди детей значительно меньше, количество тяжелого течения болезни значительно меньше. Поэтому приоритет — вакцинация взрослого населения, особенно из групп риска и в категории 60+. Сейчас у нас в некоторых группах риска треть вакцинированных, есть и более половины, но это не тот показатель, который говорит, что уже пора легкомысленно относиться к прививке", — сказал он.

Ранее сообщалось, что менее трети украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, при этом две трети украинцев против того, чтобы в Украине вакцинация была принудительной. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, обнародованные 5 августа.

Добавим, по данным Минздрава, в Украине сделали более 6 млн прививок против COVID-19, за сутки 4 августа вакцинировали 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы 63 431 человек.