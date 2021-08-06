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COVID-сертификаты скоро признают в ЕС: как их получить Мстислав Баник рассказал, когда сертификаты появятся для всех украинцев

COVID-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку и скоро могут быть признаны в ЕС. Как их получить, рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Сейчас ковидные сертификаты находятся в процессе бета-тестирования, это когда ограниченное количество пользователей имеют доступ к обновленному функционалу. Если вы не видите ковид-сертификата, то вы, скорее всего, не подавались на то, что хотите стать бета-тестировщиком, соответственно не получили приглашение на бета-тест. Бета-тест сейчас идет, он позволяет нам усовершенствовать, найти недостатки, чтобы когда мы выйдем в паблик, все украинцы, кто захочет, получили ковидные сертификаты", — сказал он.

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Баник отметил важную деталь в получении сертификата.

"На чем хочу подчеркнуть, ковид-сертификат не появится автоматически, как другие документы в" Дії", поскольку это медицинская чувствительная информация. Соответственно, для появления ковидного сертификата надо будет открыть раздел "Услуги" и собственно заказать его. Он появится через несколько секунд после того, как человек подтвердит, что хочет, чтобы он в нем отображался", — сказал он.

Ранее заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер рассказал подробности о запуске международных сертификатов вакцинации в Украине. "Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, такова задумка. Для путешествий в страны ЕС вы должны пограничнику на границе показать QR-код, он его тем или иным способом сканирует, и он будет видеть, что этот человек имеет вакцину и это подтверждено государством", — объяснил он.

Также глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине появятся паспорта вакцинации от коронавируса.