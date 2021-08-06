10:35, Сегодня

Как весной не будет: Ляшко анонсировал контракт о поставке вакцин до 2023 года Виктор Ляшко рассказал, когда можно вакцинироваться после перенесенной болезни

Через какое время нужно вакцинироваться после перенесенной болезни COVID-19, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Когда мы только начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививки через 6 месяцев после перенесенной болезни. Но мы говорили, что эта рекомендация распространяется в условиях ограниченного доступа к вакцинам. Поскольку еще 6 месяцев вас защищает иммунитет, который вы получили после перенесенной болезни. Сейчас мы говорим: консультация с врачом, вы можете после того, как прошли симптомы, прийти и сделать прививку. Не нужно идти ни в какую лабораторию, не проводить никаких дополнительных исследований, это все маркетинговые ловушки, которые привлекают для того, чтобы они провели исследования", — сказал он.

Читайте также: Украина может получить революционные лекарства от коронавируса: подробности от Ляшко

Также министр ответил, когда нужно вакцинироваться уже после того, как привился. Он заверил, что вакцин хватит на всех.

"Относительно того, нужно ли будет проводить ревакцинацию, какая она будет — это одна дополнительная бустерная доза, или это повторный полный курс снова с двукратной прививкой — сейчас пока идут дискуссии. Украина готова к разным сценариям. В ближайшее время мы заявим о подписании контракта поставки вакцин на 2022-2023 годы. Так, как у нас было весной 2021 года, уже не будет", — сказал министр.

Ранее сообщалось, что менее трети украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, при этом две трети украинцев против того, чтобы в Украине вакцинация была принудительной. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, обнародованные 5 августа.

Добавим, по данным Минздрава, в Украине сделали более 6 млн прививок против COVID-19, за сутки 4 августа вакцинировали 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы 63 431 человек.