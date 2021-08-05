23:47, Вчера

"Мама, кажется, мне писец": пострадавший от обстрела на Донбассе рассказал детали Врачи прооперировали пострадавшего, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии

Жилые кварталы Красногоровки Донецкой области обстреляли из тяжелой артиллерии. Попали в жилой дом. Один из его жителей тяжело ранен, а само жилье - разнесло вдребезги. Мужчина - в больнице, его ждет длительная реабилитация.

Корреспондент телеканала «Украина 24» побывал на месте артиллерийского обстрела и пообщался с пострадавшими.

Спальный район прифронтовой Красногоровки. Семь утра. Привыкшие к войне, местные особо не обращают внимания на очередные обстрелы украинских позиций. До этого момента... Снаряд попал в жилой дом, полностью разрушив стену комнаты одной из квартир. В этот момент в помещении находился хозяин дома. Пошел туда с надеждой переждать обстрел.

Жительница Красногоровки Лариса Рыбка в этот момент готовила на кухне завтрак. От мощного взрыва на несколько минут почти оглохла. Но услышала отчаянные крики мужа.

«Мужчина сидел здесь, на кухне. Чашка вот с чаем стоит. Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало... куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел, пошел в зал... Пыль, дым, вообще ужас. И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный», - сказала Лариса.

Лариса вызвала скорую, которая успела довезти Игоря до кураховской больницы. Точнее – к операционному столу. Еще немного – и мужчину бы не спасли, говорят медики.

«Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии», - рассказал Юрий Кобельський, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

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С разрешения врачей Игорь Рыбка соглашается рассказать «Украина 24» о том страшном моменте. Несмотря на тяжелое состояние, контузию и множественные ранения, помнит все в деталях.

«Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор», - сказал Игорь.

Огонь по жилым кварталам Красногоровки оккупанты вели с тяжелой артиллерии, говорят военные. Ближайшие украинские позиции - в нескольких километрах. Поэтому враг прекрасно знал, куда стреляет.

«Вот мы обнаружили хвостовик рапиры - 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая. Вот вы видите эту квартиру. Прямой наводкой было попадание», - сказал украинский военнослужащий.

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Дерзкий выстрел боевиков навсегда искалечил жизнь семьи Рыбок. Игоря ожидают несколько операций и длительное восстановление. Одна из двух комнат маленькой квартиры супругов - полностью разрушена.

Россия и пророссийские боевики на Донбассе регулярно нарушают режим прекращения огня и перемирие, официально заключенное год назад. Одним из таких нарушений был обстрел 26 июля позиций украинских военнослужащих из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате обстрела четверо украинских военных получили осколочные ранения, еще трое – другие боевые травмы.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, комментируя новые обстрелы позиций ВСУ, рассказал, что Украина официально не признала Россию стороной конфликта на Донбассе, поэтому не может привлечь ее к ответственности за эскалацию боевых действий:

"У меня вопрос – а с кем мы договаривались? Мы ни с кем не договаривались, просто объявили о всеобъемлющем прекращении огня. Мы уведомили об этом Российскую Федерацию, ОБСЕ. Назовите мне официальную сторону, которая взяла на себя ответственность по выполнению договоренностей. Вот в чем проблема. Россия сразу год назад подчеркнула, что они не являются стороной конфликта и не будут нести ответственность за выполнение обязательств той стороной. Мы ни с кем не договаривались, нам не с кого спросить, кто нарушил".