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Украина может получить революционные лекарства от коронавируса: подробности от Ляшко Глава Минздрава рассказал, сколько курсов инновационных препаратов получит Украина

Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19 — об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Мы договорились с компаниями-производителями, в частности это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию", — сказал он.

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Ляшко объяснил, что эти препараты еще не используются на практике.

"Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них на третьей клинической стадии — это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус. Препараты проходят третью клиническую стадию. У одного из производителей Украина в шестерке стран, в которые будут в первую очередь поставлять эти препараты. Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", — сказал он.

Ранее Ляшко уже анонсировал, что в Украине появятся новые препараты прямого действия против коронавируса, и обещал позже рассказать подробности. "До этого таких препаратов в Украине еще не было. В мире они только появляются", — сказал он.

В ответ врач, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил, что таких лекарств не существует в принципе. "В мире такого препарата нет. Есть препарат для профилактики — это вакцина, которая может действовать против конкретного штамма", — сказал он.