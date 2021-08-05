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У Минздрава есть три сценария для новой волны COVID-19 — Виктор Ляшко Глава Минздрава рассказал, как система здравоохранения готовится к новой вспышке

Как Украина готовится к возможной вспышке заболеваемости коронавирусом, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"У Минздрава есть ряд прогнозов о росте количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", — сказал он.

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По словам Ляшко, больницы активно запасаются кислородом.

"Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации", — сказал он.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, что в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, но вспышка возможна в любой момент.

"Сегодня у нас есть штамм "Дельта" — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы здравоохранения", — заявил он.

Штамм "Дельта" был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года. Весной ВОЗ предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Штамм "Дельта" сильнее и более заразный, зафиксирован высокий процент госпитализации. В Украине он был впервые обнаружен в конце июня.