20:09, Сегодня

Вспышка может быть в любой момент - глава Минздрава о коронавирусе Виктор Ляшко предупредил, что Украине угрожает вспышка штамма "Дельта"

В Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом — об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост. Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", — сказал он.

Читайте также: Из-за "Дельты" шквал заболеваемости коронавирусом может вырасти до 100% – инфекционист

Министр рассказал, что угроза остается.

"Сегодня у нас есть штамм "Дельта" — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку, поэтому вспышка может быть в любой момент. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы охраны здоровья, поскольку вакцинированные люди очень редко попадают в больницу, и течение болезни, даже если они инфицируются, проходит легко, люди не попадают в реанимацию", — сказал он.

Напомним, штамм "Дельта" впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Как отмечается, "Дельта" является более заразным штаммом, фиксируется гораздо большее количество госпитализаций и смертей.

Доктор Евгений Комаровский ранее заявил, что в Украине ко Дню Независимости возможна вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".

"У нас только один вопрос: почему в Москве "Дельта" есть, а в Киеве нет? Потому что еще время не пришло. А сейчас Турция открыта и для россиян, и для нас. Они там обменяются, приедут — будет вам "Дельта". Я так думал, что до октября, но, скорее всего, в августе уже будет, как раз ко Дню Независимости вам подарочек", — заявил он.