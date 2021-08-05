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"Наконец-то в Марьинке получат чистую воду": Сивохо открыл бювет в прифронтовом городе Из-за постоянных обстрелов боевиков жители города седьмой год страдают от проблем с водоснабжением, местная фильтровальная станция разрушена

В прифронтовой Марьинке открыли бювет с питьевой водой. Из-за регулярных обстрелов боевиков жители города уже седьмой год страдают от проблем с водоснабжением, местная фильтровальная станция полностью разрушена, построить новую мешают регулярные атаки врага. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

Чтобы обеспечить горожан питьевой водой, еще в прошлом году был построен бювет, однако до сих пор его не могли ввести в эксплуатацию из-за нехватки средств в местном бюджете и бумажной волокиты. Деньги на решение проблемы водоснабжения города нашла команда Национальной платформы примирения и единства совместно с благотворителями.

"Наконец-то люди Марьинки получат настоящую, чистую питьевую воду. Да, конечно, было бы очень круто провести в каждый дом такую воду, но не волнуйтесь, мы по капельке начинаем и потихоньку пойдем. Я считаю, что это очень крутой старт. Я вас всех с этим поздравляю, я нас всех с этим поздравляю!" - сказал лидер Нацплатформы примирения Сергей Сивохо.

Народный депутат Виктория Гриб считает, что это хорошее начинание, и заверяет, что депутаты будут помогать жителям прифронтовых территорий.

"Этот бювет, безусловно, очень хорошее начинание. И, наверное, не только начинание, а продолжение, но этого мало, этого недостаточно. Поэтому сегодня мы со своей стороны как депутаты будем делать все возможное, чтобы в законодательном поле были такие законопроекты, которые помогут жителям прифронтовых территорий", - сказала Гриб.

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Марьинка - город районного значения Донецкой области, к территории которого примыкают западные окраины оккупированного Донецка. Летом 2014 года за город шли бои, в результате которых 5 августа город был освобожден Вооруженными силами Украины. Марьинка регулярно обстреливается пророссийскими боевиками. В частности, как сообщает "Украинская правда", 23 июля оккупанты обстреляли жилой сектор Марьинки, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.

Национальная платформа примирения ставит своей целью "реализацию комплекса мероприятий на государственном, общественном и гражданском уровнях с целью воссоединения Украины путем восстановления Донбасса как полноценной части украинского общества". Сергей Сивохо возглавляет платформу с 2020 года.