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Две трети украинцев против принудительной вакцинации от COVID-19 – опрос На вопрос, нужно ли в Украине вводить обязательное вакцинирование от COVID-19, 38,3% жителей запада ответили утвердительно, это самый высокий показатель среди регионов

Менее трети украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, две трети украинцев против того, чтобы в Украине вакцинация была принудительной. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

На вопрос «вакцинировались ли вы от COVID-19 (одной или двумя дозами)» 25,1% украинцев ответили утвердительно, 72,8% - отрицательно. Больше всего утвердительных ответов дали жители севера Украины - 31,9%, Киева - 31,3% и запада - 30,3%, меньше юга - 23,4%, и меньше всего центра - 19,7% и востока - 19,5%.

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На вопрос, нужно ли в Украине вводить обязательное вакцинирование от COVID-19, 25,9% опрошенных сказали «да», 63,3% сказали «нет». 38,3% жителей запада ответили утвердительно, это самый высокий показатель среди регионов. В Киеве и на юге это поддерживают 28,3% и 28,1% опрошенных соответственно. Меньше этого хотят на севере - 27,2%, а меньше всего на востоке - 18,4%.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. человек в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 12:00-23:00 4 августа 2021 года. Размер выборки: 864 респондента.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование о том, сортируют ли мусор украинцы.