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Хотим ли мы, чтобы наших детей пришли "защищать"? - волонтер о языковом вопросе Координатор инициативы "Бесплатные курсы" считает, что дискуссию с противопоставлением русского и украинского нужно переводить в другое русло

Украинский язык следует связывать с будущим и детьми, чтобы никто не пришел "защищать их интересы" как русскоязычного населения. Об этом в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" заявила координатор волонтерской инициативы "Бесплатные курсы" Анастасия Розлуцкая.

Волонтер рассказала о главной проблеме функционирования украинского языка.

"На сегодня в Украине нет людей, которые бы не понимали украинский язык, если они являются гражданами Украины. Есть другая проблема, которая заключается в том, чтобы преодолеть языковой барьер, то есть иметь комфортную языковую среду, где люди бы могли общаться по-украински. Мы проводим курсы с 2013 года, с началом локдауна перешли в онлайн. Совместно с министерством мы сделали проект для учителей школ с русским языком обучения, в прошлом году вступила в силу еще одна норма языкового закона, которая обязывает учителей преподавать около 70% предметов на украинском языке", - рассказала Розлуцкая.

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Волонтер предостерегла от того, чтобы в будущем украинским детям "оказывали помощь" как русскоязычному населению.

"Важно понимать, что сегодня языковую дискуссию с противопоставлением русского и украинского нужно переводить в другое русло – в русло государственного языка, равного доступа к качественному образованию, работе. Мы должны думать о том, как создать условия для развития украинского языка, как помочь Министерству культуры создать бесплатные курсы и популяризировать украинский язык среди населения. Вопрос языка – это даже не про сегодня, это о том, когда мы говорим о завтра, о детях, в какой стране мы хотим, чтобы они жили, хотим ли мы, чтобы их снова кто-то пришел "защищать" как русскоязычное население", - сказала Розлуцкая.

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Напомним, 16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона, которые касаются, в частности, использования украинского языка в сферах культуры, туризма, а также в книгоиздательстве. Фильмы на иностранном языке должны дублироваться или быть озвученными на украинском. Все концерты, шоу и развлекательные мероприятия должны проходить на украинском. Украинский становится языком экскурсионного и туристического обслуживания. Все издатели должны издавать на украинском не менее 50% книг от всех изданных за год.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил, что не поддерживает штрафы для официантов за нарушение норм закона. "Штрафы официантам я не поддерживаю. Я за то, чтобы официанты говорили на украинском языке. Мне очень нравится, даю больше чаевых официантам, когда они со мной говорят на украинском языке. Вдвое больше он получает чаевых", - сказал Ляшко.