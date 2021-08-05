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Российские боевики обстреляли жилой дом в Донецкой области: подробности Житель одной из квартир получил тяжелые ранения

Российские наемники-боевики обстреляли из пушки жилой дом в Красногоровке на контролируемой украинскими властями территории Донецкой области. Об этом говорится в репортаже в программе "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Мы находимся в Красногоровке. Уже известно, что сегодня около 8 утра боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии, а именно из пушки "Рапира" калибром 100 мм. Вот у меня в руках хвостовик, который военные нашли на месте обстрела (демонстрирует элемент снаряда - ред.). За моей спиной вы видите стену, бетонное перекрытие просто снесло, его просто нет", - передает корреспондент с места события.

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По словам военных, террористы стреляли по дому прямой наводкой, в квартире находилась супружеская пара.

"Жена в этот момент была на кухне, что и спасло ее, муж был в комнате, куда попал снаряд, он тяжело ранен. Жена предоставила ему первую помощь, после чего вызвала полицию и медиков. Сейчас мужчина в больнице в Курахово, ему сделали операцию", - передает корреспондент.

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Напомним, что Россия и пророссийские боевики на Донбассе регулярно нарушают режим прекращения огня и перемирие, официально заключенное год назад. В частности, 26 июля боевики осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Украина должна быть готовой к новым провокациям на Донбассе в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2021". "Мы должны ежедневно быть готовы к отпору, совершенствовать свою систему безопасности и обороны, особенно новейшими видами вооружения, военной техники, а также очень эффективными войсками. Это войска специального назначения, радиоэлектронные средства, новейшие ракетные возможности, тактического уровня - это то, что обеспечит системную оборону и не допустит возможной провокации со стороны боевиков", - заявил он.