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За 30 лет Украина не выработала единое мировоззрение - Ницой о языковой проблеме Писательница привела в пример соседние страны, входившие в сферу влияния СССР

Функция украинского языка в государстве упрощается до общения, тогда как главная его функция - формирование мировоззрения нации. Такое мнение в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" высказала писательница Лариса Ницой.

"Как нам пытается навязать, я считаю, враждебная для Украины сторона (показывает на участвующего в передаче Евгения Мураева, который высказался ранее – ред.), язык – это средство общения. На самом деле это одна из функций языка, причем не главная. Главная – это мировоззренческая функция. Каждое государство формирует мировоззрение своей нации, это мы можем увидеть на примере соседних стран, той же Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии. Они кроме экономики сделали ставку и на язык, но это намного боле широкое понимание, не только чтобы разговаривать. Язык включает в себя культуру на этом языке, книги, науку, широкий сегмент", - сказала Ницой.

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Писательница отметила, что в Украине за 30 лет независимости так и не образовалось единое мировоззрение на историю и на будущее страны.

"И эти нации, встав на принципы своего языка, героев, культуры, сформировали у себя совместное мировоззрение. Их нации имеют совместное видение своего будущего, а мы в Украине 30 лет говорили об экономике, не делали ставку на культуру, язык, традиции, не имеем совместного видения нашего прошлого, для одних Бандера герой, для других враг либо ноль. И нет общего взгляда на свое будущее, мы идем в будущее в противоположных направлениях", - сказала Ницой.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года, его статьи вступают в силу постепенно. Депутаты обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционность закона, но КСУ 14 июля 2021 года признал этот закон соответствующим Конституции.

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу очередные нормы закона, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

Ранее Лариса Ницой высказалась, что русский язык правильно называть "московским", поскольку это название является историческим. "Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык – это наше название, у нас "стырено", - считает Ницой.