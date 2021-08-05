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Ницой призвала называть русский язык "московским": это исторически правильно Писательница жалуется, что некоторые украинцы не готовы отказываться от русского языка

Русский язык правильно называть "московским", поскольку это название является историческим.

Об этом заявила в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на телеканале "Украина 24" писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

"Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык – это наше название, у нас "стырено". И я спрашиваю людей: почему вы не переходите? Ну, во-первых, телевизор включаешь, там преимущественно все звучит на московском языке, радио включаешь – куча московского языка. Все общение наше и далее продолжается по привычке на московском языке", - сказала Ницой.

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По словам писательницы, русскоязычные украинцы говорят, что им нужен "волшебный пендель", чтобы перейти на украинский. И таким "пенделем" является закон об украинском языке.

"Это было не частное общение, а общение во время обслуживания, я была клиенткой, и заодно мы поговорили. Я ее попросила, она перешла, причем начала с того, что поддерживает мои действия. Очень часто мне москвоязычные высказывают поддержку, я сначала думала, что они смеются. Но нет – оказывается, поддерживают. Но, несмотря на то, что закон действует, омосковливание украинских детей идет бешеными темпами, путем очень агрессивной культурной политики соседней страны", - отметила она.

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Напомним, Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно. Тогда же несколько депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционность закона, однако КСУ 14 июля 2021 года признал этот закон соответствующим Конституции.

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

Писательница Лариса Ницой заявила в эфире телеканала "Украина 24", что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного является хорошей психологической поддержкой для людей, которые борются за "украинский мир".

"Для украинцев этот закон имеет позитивное действие, это хорошая психологическая поддержка тем, кто утверждает "украинский мир", в том, что они на правильном пути, и что они на законном пути, ничего противозаконного не делают. Даже если это только психологическая поддержка, это уже великое дело, позитивное", - сказала писательница.