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Ницой оценила закон о языке: сторонники "украинского мира" на правильном пути Для украинцев этот закон имеет положительное действие, говорит писательница

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного является хорошей психологической поддержкой для людей, которые борются за "украинский мир".

Такое мнение высказала в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на телеканале "Украина 24" писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

"Для украинцев этот закон имеет позитивное действие, это хорошая психологическая поддержка тем, кто утверждает "украинский мир", в том, что они на правильном пути, и что они на законном пути, ничего противозаконного не делают. Даже если это только психологическая поддержка, это уже великое дело, позитивное", - сказала писательница.

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В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что стало больше дискуссий о языке в социальных сетях и на политических шоу.

"А в целом в Украине свободно функционирует как украинский язык, так и другие. Я не видел ни одного случая, чтобы кто-то жаловался, что он ущемлен в правах, пользуясь другим языком в Украине. Что касается поддержки украинского языка как государственного – это мировая практика, во всех странах такое есть. В Украине это регулируется законом, здравым смыслом и в рамках прав человека, в отличие от некоторых соседних стран", - заявил Дробович.

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Напомним, Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно. Тогда же несколько депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционность закона, однако КСУ 14 июля 2021 года признал этот закон соответствующим Конституции.

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.