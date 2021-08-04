20:52, Сегодня

В Крыму и ОРДЛО все меньше людей ощущают себя украинцами - Рябошапка Экс-генпрокурор также отметил проблему принудительной паспортизации на оккупированных территориях

Жители Крыма и оккупированных районов Донбасса все меньше ощущают связь с Украиной.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Я согласен со специалистами, которые говорят, что это (деоккупация Крыма и Донбасса – ред.), возможно, неблизкое время. К сожалению, Украина в цейтноте, потому что в Крыму вырастает новое поколение украинцев, которые все меньше ощущают себя украинцами. Проблема принудительной паспортизации на оккупированном Донбассе, в Крыму существует и, к сожалению, все меньше людей на Донбассе и в Крыму считают себя связанными с Украиной", - сказал Рябошапка.

Читайте также: Резников о паспортах России для Донбасса: многие получают гражданство принудительно

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.