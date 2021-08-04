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Командир АТОшника с гранатой: ему просто сорвало крышу У Владимира Прохнича были боевые ранения и контузии, на его глазах гибли друзья, рассказал Сергей Мельничук

Ветеран АТО Владимир Прохнич, который пришел в Кабмин с гранатой, является "человеком со стержнем". Подтолкнуть его на крайности могла только очень серьезная причина.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" бывший нардеп Сергей Мельничук – первый командир батальона "Айдар", в котором служил Прохнич.

"Государство не заботится. Есть часть активистов, которые пытаются пригреться возле коррупционных схем, которые фактически на себя забирают потоки финансирования, что должны доходить до тех, кто действительно воевал, был в окопах. А "карманные" активисты все это перехватывают, и на реабилитацию и все остальное ничего не доходит. Это последствия ситуации, когда у людей все накипело, и уже переходит за край. Видно, что человек в состоянии аффекта, у него просто крышу сорвало, если по-простому говорить", - заявил первый командир "Айдара".

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Мельничук подтвердил, что знает Прохнича лично.

"Мы были в боях, могу говорить, что это человек со стержнем. И если он пошел на такие меры, было от чего его "переклинить". У него и ранения, и контузии реальные, друзья погибали на глазах. Сапером он был от бога, человек заслуженный. Не был он тем активистом, который ходил по разным мероприятиям. Занимался бизнесом еще с одним АТОшником, который умер, была у него автомастерская и мойка. Были сложности со здоровьем, некоторые долги после смерти напарника. Оплатить тот пласт всего, что есть, коммунальных платежей, особенно когда есть дети, старые родители на содержании – нужно все это выдержать, особенно если взял кредит на развитие бизнеса", - рассказал он.

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Напомним, 4 августа в Кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он вел себя агрессивно, угрожал взорвать гранату и сказал, что живым оттуда не уйдет. После переговоров с правоохранителями он согласился отдать гранату и сдался.

Мужчину задержали, им оказался ветеран АТО на Донбассе, инвалид войны Владимир Прохнич.

Друг и военный побратим Прохнича Александр Третьяков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о задержанном:

"Айдаровец, он воевал более двух лет, дважды получал ранения: один раз - легкие, второй раз - тяжелые. У него было 4 контузии. Я его знаю только с хорошей стороны. Он порядочный человек. После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал в автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он в последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению... Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу".