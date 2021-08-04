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Врач оценил поведение АТОшника с гранатой: это нездоровый человек Эксперт увидел признаки посттравматического синдрома

Ветеран АТО Владимир Прохнич, который пришел в Кабмин с гранатой, является инвалидом войны. Его поведение может быть связано с проблемами со здоровьем.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал председатель Национальной медицинской палаты Украины, военный врач Сергей Кравченко.

"Я лично не знаком с Владимиром Прохничем, но общался лично с его командиром - первым командиром батальона "Айдар" Сергеем Мельничуком. Он подтверждает, что этот военнослужащий - его боевой побратим. Он говорит, что Владимир даже исполнял обязанности командира роты, принимал участие в ожесточенных боевых действиях. Его рота понесла серьезные потери. Кроме того, он сам был несколько раз ранен", - рассказал Кравченко.

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По его словам, в настоящее время "мы видим признаки посттравматического синдрома".

"То, что сказал Сергей Мельничук, командир Владимира Прохнича - в настоящее время у него вроде еще есть проблемы со здоровьем, которые вызывают физические недостатки. Возможно, это было связано именно с этим. Речь идет якобы о подозрении на онкологическую болезнь... Мы знаем из прессы в настоящее время, что он является инвалидом войны второй группы, это не здоровый человек. И наверное, у него есть не только физическая дисфункция, но, возможно, как раз связана эта группа инвалидности с его психоэмоциональным состоянием", - предположил военный врач.

Кравченко также заявил о серьезной проблеме с медицинским обеспечением ветеранов:

"Ветераны АТО, которые были мобилизованы, и в настоящее время уволены в запас, не являются кадровыми военнослужащими и не имеют статуса ветерана Вооруженных сил. Поэтому они лишены возможности обслуживаться в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, а фактически - брошены на произвол судьбы с точки зрения медицинского обеспечения".

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Напомним, 4 августа в Кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он вел себя агрессивно, угрожал взорвать гранату и сказал, что живым оттуда не уйдет. После переговоров с правоохранителями он согласился отдать гранату и сдался.

Мужчину задержали, им оказался ветеран АТО на Донбассе, инвалид войны Владимир Прохнич.

Друг и военный побратим Прохнича Александр Третьяков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о задержанном:

"Айдаровец, он воевал более двух лет, дважды получал ранения: один раз - легкие, второй раз - тяжелые. У него было 4 контузии. Я его знаю только с хорошей стороны. Он порядочный человек. После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал в автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он в последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению... Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу".