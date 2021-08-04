17:21, Сегодня

"Окончательный развод с Россией": Гордон назвал достижения Украины от двух Майданов Украинцы выиграли свободу, но проиграли территории и жизни людей, отметил журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" рассказал, что Украина выиграла и потеряла в результате Майдана 2004 года и Революции достоинства.

"Оранжевая революция выиграла свободу, проиграла возможность реформироваться. Тогда надо было делать реформы мгновенно. Я не знаю, почему Ющенко этого не сделал, я думаю, не хватило духа. Революция 2014 года выиграла свободу, проиграла территорию и жизни людей. Конечно, Майдан 2014 года стал окончательным актом прощания Украины с советской властью. И стал окончательным моментом развода Украины с Россией. И это плюс", - отметил Дмитрий Гордон.

Читайте также: Гордон высмеял российского пропагандиста: у него проблемы в сексуальной жизни

В то же время, журналист подчеркнул, что "жизни ребят не вернешь, территорию Крыма и Донбасса будет вернуть очень сложно".

"Вы представляете, что такое 7,5 лет без Украины – это уже оболваненное поколение растет. И что такое Донбасс? Это козырь в руках Путина, которым он размахивает перед Западом: признавайте Крым, снимайте санкции, отдам Донбасс на своих условиях", - сказал он.

Читайте также: Стыдно быть народным артистом: Гордон призвал отменить "советские" звания

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что из-за лжепатриотов слово "патриот" в Украине утратило свой смысл.

"Я не люблю слово "патриот", потому что оно давно уже с таким душком из-за лжепатриотов... У нас многие в советское время грешили этим словом: "Я патриот Советского Союза". Как написал Салтыков-Щедрин: что-то больно на патриотизм напирают, того и гляди проворуются. Я с недоверием отношусь к этому слову. Я люблю свою страну. Я люблю свой город. Потому что моя страна – это я, мой город – это я. Хрущовский дом, в котором я жил в детстве – это я… Все, что со мной связано, я люблю, искренне люблю", - сказал журналист.