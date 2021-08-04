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"Был в состоянии аффекта": появились новые подробности о задержанном АТОшнике с гранатой Владимиру Прохничу вызвали скорую

Задержанному ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин гранатой, вызвали скорую и адвокатов. Мужчина говорит, что действовал в состоянии аффекта, и признает свою вину.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила участница АТО, лидер организации "Женское ветеранское движение" Андриана Сусак-Арехта.

"На данный момент мы вызвали адвокатов. Я вызвала скорую, потому что у собрата, у Владимира, тяжелое психологическое состояние, и ему как-то пытаются урегулировать сердце, потому что мы знаем, что у него контузии, проблемы со здоровьем", - рассказала Сусак-Арехта.

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По ее словам, у Прохнича сейчас происходит обыск.

"Сейчас работают и представители консультативного совета при Офисе президента по защите прав и свобод... Я могу обратиться к представителям государства - учитывайте, что восьмой год идет война, и такие случаи, к сожалению, могут происходить", - рассказала ветеран АТО.

Сусак-Арехта сообщила, что Прохнич сейчас из-за психологического состояния не может сказать, какие именно требования у него были.

"Он говорит, что все его уже достало, и он был в состоянии аффекта и на самом деле не понимал. Он извиняется, он признает свою вину", - добавила она.

Фото: Полиция Киева

Напомним, 4 августа в Кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он вел себя агрессивно, угрожал взорвать гранату и сказал, что живым оттуда не уйдет. После переговоров с правоохранителями он согласился отдать гранату и сдался.

Мужчину задержали, им оказался ветеран АТО на Донбассе, инвалид войны Владимир Прохнич.

Друг и военный побратим Прохнича Александр Третьяков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о задержанном:

"Айдаровец, он воевал более двух лет, дважды получал ранения: один раз - легкие, второй раз - тяжелые. У него было 4 контузии. Я его знаю только с хорошей стороны. Он порядочный человек. После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал в автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он в последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению... Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу".