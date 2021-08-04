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Из-за "Дельты" шквал заболеваемости коронавирусом может вырасти до 100% – инфекционист Вадим Аристов не исключает введение новых локдаунов

Ситуация со штаммом «Дельта» коронавируса в Китае показывает, что Украине угрожает резкий скачок заболеваемости коронавирусом COVID-19, даже если 50% населения будет вакцинировано.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

«Дельта» - это такой вариант коронавируса, который может преодолевать иммунитет тех, кто переболел, тех, кто вакцинирован. Такой вирус проникнет через любые границы. Важно, насколько система в стране готова расследовать контакты (инфицированных - ред.), в Китае она очень хорошо отработана. И в дальнейшем надо изолировать больных, лечить их и следить за границами», – заявил инфекционист.

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Он отметил, что рядовым гражданам важно понимать, что любые вакцины действуют, однако дальше уже вопрос в популяции.

«Даже если в стране будет 50% людей вакцинированы, при том, что популяционная эффективность сейчас оценивается в 65%, то тогда мы будем иметь значительно большую вспышку, чем мы имели весной. Потому что вирус «Дельта» имеет такой коэффициент инфицирования, который оценивается 9 единицами. То есть снижение из-за эффективности вакцин, из-за охвата половины населения приведет к тому, что шквал этой инфекции будет 50%-100% в стране. Соответственно, нужно больше коек, больше реанимаций. Мы не можем их расширять бесконечно, поэтому локдауны могут вводиться», - отметил Аристов.

Китай столкнулся с новой вспышкой коронавируса. Ее уже называют крупнейшей с 2019 года. Инфекция была впервые зафиксирована в китайском Ухане. Теперь волну заболеваемости вызвал штамм «Дельта». Он уже охватил более 30 китайских провинций и городов. Появление в стране этого более заразного штамма связывают с авиарейсом из Москвы в Пекин, который состоялся в середине июля. Первым заболевание обнаружили у команды уборщиков аэропорта. Сейчас местные власти отслеживает контакты больных. За 10 дней протестовали 9 млн человек.

Штамм «Дельта» впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Как отмечается, "Дельта" является более заразным штаммом, фиксируется гораздо большее количество госпитализаций и смертей. 22 июля в Киеве выявили шесть человек, зараженных штаммом «Дельта».

Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что Киев готовится к "худшему сценарию" новой волны коронавируса COVID-19. Чтобы его избежать, акцент будет делаться на вакцинацию:

"Уже три недели идет подготовительная работа по строгому режиму, который может быть при наихудшем сценарии коронавируса. Но у нас еще есть возможность провести и сформировать иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть красную зону. Поэтому Киев сегодня уже готовится к третьей волне, меры проводятся во всех жизненно важных сферах".