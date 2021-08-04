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Они остро чувствуют несправедливость: политолог о мотивах АТОшника с гранатой "Они просто остро чувствуют несправедливость, и они как отчаянные идут на такие шаги", - отметил Осипенко

Люди, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, остро чувствуют несправедливость, к их требованиям надо прислушиваться.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал политический эксперт Руслан Осипенко.

«Сложно сказать, потому что мы не знаем требования человека. Надо знать требования, что подтолкнуло его на такой отчаянный шаг. Я думаю, какой-то системный сбой. Надо смотреть и разбираться в государственных делах, то есть что человека подтолкнуло, надо разбираться», - заявил эксперт.

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Он прокомментировал слова ведущих о том, что это не первый раз, когда военные люди требуют от властей каких-то реформ или определенных действий.

«Это говорит о том, что или не делаются те реформы, которые люди требуют, либо не решаются проблемы, на которых они акцентируют. Где-то системный сбой, если раскрутить требования этого человека, то где-то произошел системный сбой. С этим надо работать государству. Прежде всего, я бы не акцентировал внимание на том, что люди через АТО прошли, это дискредитирует этих людей. А на самом деле они фактически были готовы отдать жизнь за мирную нашу жизнь с вами. Они просто остро чувствуют несправедливость, и они как отчаянные идут на такие шаги, чтобы привлечь внимание к каким-то проблемам, которые не решаются в государстве. Поэтому надо с уважением и внимательно отнестись к требованиям человека, надо выслушать его», - отметил Осипенко.

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4 августа в один из подъездов здания Кабинета министров зашел мужчина и начал угрожать подрывом гранаты. Из здания эвакуировали людей, территория была оцеплена. Как стало известно, мужчиной является Владимир Прохнич, участник боевых действий на Донбассе, ветеран АТО, получивший ранения на фронте. После переговоров с ним правоохранителей он сдал гранату и сам сдался. Мужчина был задержан. О мотивах его поступка не сообщается, проводятся следственные действия.

Напомним, в Киеве 3 августа 2020 года мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. По информации МВД, преступник - выходец из Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. СБУ задержала Каримова. Женщина, руководитель банка, находившаяся внутри, не пострадала. Также появилось видео задержания столичного террориста. СБУ открыло уголовное производство по ч.1 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное этой статьей УК - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В Луцке 21 июля 2020 года злоумышленник с оружием в руках захватил автобус с пассажирами. Он удерживал заложников более 10 часов, после чего был задержан полицией. Обвиняемый в терроризме Максим Кривош на заседании суда заявил, что подобные инциденты с захватом заложников в Украине будут повторяться.