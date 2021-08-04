11:13, Сегодня

В Кабмине неизвестный угрожал подорвать гранату, здание оцепили (обновляется) "Можем предположить, что если человек имеет спецподготовку, он может оказать сопротивление", - заявила Решмедилова

В Кабинет министров зашел мужчина с гранатой и сказал, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет. Здание Кабмина окружили спецназовцы, сообщается, что всех из дома эвакуировали. Сообщается, что мужчина проходил службу в зоне АТО.

Ситуацию в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» прокомментировала политический эксперт Александра Решмедилова.

«Можем предположить, что если человек имеет спецподготовку, он может оказать сопротивление, потому что любой близкий контакт... как видно на видео, переговорные процессы пока не дают результат. Это может быть психологическая работа, когда он по собственному желанию, я так понимаю, сдаст взрывчатку, или его будут, условно говоря, штурмовать. Здесь должен быть вопрос, какие у него требования, с кем конкретно и о чем он хочет поговорить», - заявила она.

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Корреспондент «Украина 24» рассказал детали с места событий:

«Я нахожусь на ул. Садовой. Именно с этой стороны в подъезд №6 зашел человек, выдернул кольцо из гранаты, сообщил, что все взорвет. Сейчас ул. Садовая полностью закрыта, работают следователи, взрывотехники и другие спецподразделения».

В СМИ появились сообщения, что мужчину с гранатой зовут Владимир Прохнич, также стала известна якобы его страница в соцсетях.

Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко в эфире «Украина 24» рассказал о Владимире Прохниче.

«Я не знаком, но я был председателем ветеранской организации, это наш парень. Я его знаю как абсолютно адекватного человека. Он ветеран войны, инвалид войны. И я не могу комментировать, почему так случилось, что у него произошло в личной жизни. И что происходит - мне вообще не понятно. Я не могу сказать, что это вообще человек беспроблемный. У каждого ветерана что-то психологическое есть. Но что-то явное... я не в курсе относительно его личных явных проблем. Об этом мы не разговаривали. Смотрите, человек вернулся с фронта, у него обостренное чувство справедливости. Возможно, он обращался в Кабмин с каким-то обращением - это может быть или земельный участок, или какие-то права свои...», - заявил Головенко.

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Позже появилась информация, что Прохнич задержали, он сдал оружие и сам сдался.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис заявила, что в центре Киева 30 июля полиция обнаружила возле Офиса президента подозрительную сумку, на место были вызваны взрывотехники:

"Сегодня около Офиса президента проходит митинг сообщества ЛГБТ, правоохранители обеспечивают общественный порядок. Они обнаружили там подозрительный предмет, это была сумка. Вызвали туда коллег-взрывотехников, которые осмотрели эту сумку. Но, к счастью, нашелся владелец, который сообщил, что просто оставил сумку и ненадолго отошел. Все обошлось спокойно, угрозы жизни и здоровью граждан нет".