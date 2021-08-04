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Слово "патриот" уже давно с душком – Гордон "Я люблю свою страну. Я люблю свой город. Потому что моя страна – это я, мой город – это я", - заявил журналист

Из-за лжепатриотов слово «патриот» в Украине утратило свой смысл, а вопросы разделения Украины раздуваются искусственно.

Об этом в эфире программы «Первые» на телеканале «Украина 24» рассказал журналист Дмитрий Гордон.

«Я не люблю слово «патриот», потому что оно давно уже с таким душком из-за лжепатриотов. У нас многие в советское время грешили этим словом: «Я патриот Советского Союза». Как написал Салтыков-Щедрин: что-то больно на патриотизм напирают, того и гляди – проворуются. Я с недоверием отношусь к этому слову. Я люблю свою страну. Я люблю свой город. Потому что моя страна – это я, мой город – это я. Хрущовский дом, в котором я жил в детстве – это я… Все, что со мной связано, я люблю, искренне люблю», - сказал журналист.

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Он подчеркнул, что вопросы разделения Украины раздуваются искусственно, в том числе извне.

«Из России, например, потому что стравить людей внутри Украины – это часть гибридной войны. Они раздуваются изнутри, потому что достаточно много идиотов существует, которые об этом говорят. Но я считаю, что СМИ должны меньше уделять этому внимания. Потому что если сказала одна ***, я даже фамилии ее не называю, что плохо то, что Довбик (игрок футбольной сборной Украины Артем Довбик – ред.) не говорит по-украински. Ну ты, скотина, подумай, что он во благо Украины этот гол свой забил. Что ты педалируешь какую-то фигню? Разве тот, кто не говорит по-украински, тот враг Украины? А что – русский язык Путину принадлежит? Логику свою пусть засунут себе в ***. Просто СМИ не должны это освещать. Все СМИ должны договориться и объявить бойкот людям, которые своими высказываниями разделяют Украину», - заявил Гордон.

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Напомним, во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Артем Довбик забил решающий гол, который впервые в истории вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира. После матча во время блиц-интервью он говорил на русском. Украинская писательница Лариса Ницой в соцсетях раскритиковала Артема за общение на русском языке. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Одни поддержали Довбика, другие – Ницой. Позднее журналисты поговорили с родителями Артема в Черкасской области. Отец футболиста сказал, что когда Артем приезжает домой, то говорит с ними по-украински.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Первые" на канале "Украина 24" выразил возмущение тем, что в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов":

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим".