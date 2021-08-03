22:36, Вчера

Стыдно быть народным артистом: Гордон призвал отменить "советские" звания Журналист сообщил, что не имеет от государства ни одной награды

В Украине звание "народный артист" скомпрометировало себя и должно быть отменено.

Такое мнение высказал в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"У меня от государства нет ни одной награды. Я не заслуженный журналист Украины, слава Богу. Я не имею ни одной медальки, ордена, ничего нет. И это моя фишка. Я и не хочу от государства ничего иметь вообще. Потому что мне это не нужно, у меня другие ценности. Думаю, предложения не будет. Мне кажется, что это надо же готовить, это должен кто-то выдвигать… И все это так скомпрометировано уже", - сказал он.

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По мнению Гордона, сегодня "стыдно получать звание народных артистов Украины", потому что "у нас сегодня, наверное, нет ни одного артиста, который бы не был народным артистом".

"Это стыдно. Это плохо. Я сколько раз говорил: уберите звания. Обращался к президентам, начиная с 1997 года. Уберите звания, это стыдно, это Советский Союз. Чтобы приручить артиста, ему цацки, подачки давали. Вот будешь народным артистом – тебе место на Байковом кладбище бесплатно. Что это дает? Ничего. Я – народный артист. Да ты зал собери, кассу сделай. Вот Монатик, Полякова – народные артисты. Они кассу дают", - отметил журналист.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как он относится к концертам украинских артистов на территории России.

"Что касается украинских артистов, работающих во время агрессии России – я их презираю, Бог им судья. Я считаю, что это люди без Родины. Я не призываю их наказывать, репрессировать, делать им плохо – ни в коем случае, они сделали свой выбор, он абсолютно законный, это не нарушение законодательства Украины. Просто я этих людей презираю, и не стесняюсь об этом говорить. Потому что когда твоя мама больна, с теми, по чьей вине больна твоя мама, не надо шуры-муры крутить, и не надо поддерживать отношения, и не надо для них петь. Потому что Родина – это мать. Родина в беде", - отметил журналист.