22:15, Вчера

Гордон высмеял российского пропагандиста: у него проблемы в сексуальной жизни Журналист рассказал, что с интересом наблюдает за Владимиром Соловьевым

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" рассказал, что любит смотреть шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Журналист отметил, что Соловьев часто его вспоминает, и при слове "Гордон" сразу "начинает кончать".

Дмитрий Гордон признался, что Соловьева ему "приходится смотреть много".

"Я не плююсь от Соловьева. Наблюдаю за ним, как в зоопарке наблюдают за животными, с интересом. Мне он интересен. Я справедлив даже к людям, которых не люблю – он очень талантливый человек. Но он находится на службе у государства. Будучи человеком циничным, он это делает за большие деньги, видимо. Настолько отвратительно, плохо по отношению к моей стране. Ко мне – это такое дело, я даже радуюсь, когда обо мне говорят плохо, потому что это поднимает мне рейтинг. Вот когда говорят о моей стране плохо, людях, которые в ней живут, мне это не нравится", - сказал он.

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Однако журналист отметил, что с пониманием к этому относится.

"Такая обезьянка дрессированная, которая забавляет, но умная обезьянка. Плюс я думаю, он просто испытывает какие-то проблемы в сексуальной жизни. И просто, когда говорит "Гордон" – он сразу кончать начинает. Поэтому меня это тоже радует, потому что я облегчаю жизнь еще одному человеку, если можно назвать его человеком", - заявил Гордон.

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что известные российские пропагандисты помогают ему доносить жителям РФ мнение патриота Украины.

"Спасибо людям, которые меня поддерживают информационно. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Владимиру Соловьеву, Ольге Скабеевой и Евгению Попову. Это замечательные люди, которые, будучи российскими пропагандистами, врагами Украины, делают все для моей популярности. Вот Соловьев, например, постоянно, что ни программа, все время "а вот что сказал этот негодяй, бандеровец, фашист, сволочь, агент Моссада или ЦРУ Гордон, этот ушлепок, этот негодяй". Огромный экран на канале "Россия-1", в прайм-тайм – и я выступаю", - рассказал он.