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Загадочная смерть белорусского оппозиционера Шишова: первые версии и мнения экспертов В Украине не верят в самоубийство активиста

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, вызвала большой резонанс в Украине. Многие эксперты сходятся во мнении, что Шишов был убит, и что преступники инсценировали суицид, чтобы замести следы.

В частности, член Координационного совета белорусской оппозиции Валерий Мацкевич назвал смерть активиста "преднамеренным циничным убийством".

"На мой взгляд, это убийство, преднамеренное убийство, циничное убийство. Об этом говорит ряд факторов, его состояние, сломанный нос, вероятно, он сопротивлялся. Я уверен, что это убийство с двумя целями: запугать белорусов, что очевидно не удастся, и каким-то образом повлиять на эффективность работы диаспоры, что, я также уверен, не удастся, поскольку это только сплачивает и настраивает на дальнейшее сопротивление", - сказал политик.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили, комментируя гибель активиста, заявил, что белорусский режим действует в стиле президента России Владимира Путина.

"Это все очень ужасно. Сейчас в Беларуси стиль такой, как стиль Путина – политических оппонентов убивать, чтобы всем остальным неповадно было. Да, в Киеве небезопасно, я могу это подтвердить. Я надеюсь, что эта ситуация поменяется", - сказал политик.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал поиск убийц Шишова испытанием для Украины.

"Кто будет доверять нам, если у нас убивают руководителей белорусской оппозиции? Можем ли мы доверять сами себе и своим спецслужбам?.. Для нас это также и тест - на способность найти убийц и заказчиков, а главное - защитить нас и наших друзей. Можно сколько угодно говорить о достижениях к 30-й годовщине Независимости, но безопасность - это ключевая основа государственности", - подчеркнул Климкин.

Белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова заявила, что Виталия Шишова ликвидировали спецслужбы как наиболее доступную жертву.

"История о том, что создана команда, которая будет ликвидировать лидеров мнений и диаспор за рубежом – это еще зимняя история, когда об этом открыто говорил начальник ГУБОП отморозок Карпенков. Он просто заявил, что "мы знаем, где вы, мы вас всех достанем". Но мы все воспринимали это как браваду. Я считаю, что Виталий выбран жертвой потому, что это была самая легкая мишень. Жить на окраине Киева, бегать в лесополосе - это просто подарок спецслужбам. Ну и плюс это глава "Белорусского дома", все сошлось", - сказала Мартынова.

Экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что если смерть Виталия Шишова была насильственной, замаскировать ее под самоубийство сложно.

"В первую очередь надо подавить волю к сопротивлению, то есть человек в любом случае будет сопротивляться. Это либо будут признаки телесных повреждений, или признаки какого-то ядовитого вещества, что устанавливает судебно-медицинская экспертиза. То есть признаки, как перебивали сопротивление человека, однозначно будут установлены. Главное - качественно провести судебно-медицинскую экспертизу, соответствующие гистологические исследования... В частности, та же веревка, которую он не брал с собой и не мог где-то взять, тоже может быть одним из косвенных доказательств", - сказал он.

Общественный активист, переселенец из Беларуси Валерий Слепухин рассказал, как переселенцы из Беларуси отреагировали на смерть Шишова:

"Во многих чатах говорят, что здесь небезопасно, многие рекомендуют ехать по возможности дальше - в Польшу или Литву. Но многие белорусы здесь чувствуют комфорт и близость культуры, поэтому остаются. Безопасность в состоянии гибридной войны, которую ведет Украина... сложно сказать, что тут безопасность. Но многие белорусы чувствовали себя тут намного легче, чем в Беларуси. Я надеюсь, что не будет массового оттока белорусов, которые находятся в Украине. Но это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше".

Член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик выразил опасения, что теперь Александр Лукашенко сможет убивать неугодных ему украинских, польских и литовских политиков.

"Если окажется, что это убийство связано с белорусскими спецслужбами, - то Беларусь фактически вышла за границы своей юрисдикции, в террористическую деятельность. Это означает, что спецслужбы могут убивать не только непосредственных оппонентов режима из белорусской среды, но вполне возможно, что они могут также убивать и украинских, польских, литовских политиков, которые ведут неправильную, по мнению Лукашенко, линию. Дается индульгенция на совершение политических убийств, это качественно новый уровень опасности, которая исходит от Беларуси", - сказал Курейчик.

Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места жительства. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он пошел на пробежку и не вернулся.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в частности, версия убийства, замаскированного под самоубийство.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и оказанием помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.