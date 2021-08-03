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Экс-следователь о гибели Шишова: есть признаки, что к этой смерти причастны другие Чтобы установить истину, необходимо проверить максимальное количество версий, отметил Сергей Горбатюк

Гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова имеет признаки умышленного убийства. Если смерть была насильственной, замаскировать ее под самоубийство очень сложно.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"В начале расследования, чтобы достичь результатов и установить истину, необходимо выяснить максимальное количество версий, их качественно отработать, и после этого мы можем манипулировать не догадками, а точной информацией... Без сомнения, кроме самоубийства, отрабатывается версия о преднамеренном убийстве. Именно первоочередные следственные действия дадут понимание - есть признаки убийства или нет. В первую очередь, конечно, это и осмотр события, и судебно-медицинское исследование. Оно четко скажет, были ли посторонние люди, помогали ли этой смерти, или она наступила в результате самоубийства. Но на сегодняшний день достаточно признаков того, что к этой смерти могут быть причастны другие лица", - отметил он.

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Комментируя версию о причастности к гибели Шишова спецслужб Беларуси, экс-начальник управления спецрасследований ГПУ заявил:

"Сама версия о причастности может существовать, учитывая появление недавно пленок, которые касались Шеремета - записи разговоров сотрудников КГБ, которые говорили, что надо в отношении его принять меры по указанию руководства государства. Это доказывает, что такая версия имеет право на жизнь и должна исследоваться" .

На вопрос, можно ли полностью скрыть следы, если это убийство, Горбатюк ответил:

"В первую очередь надо подавить волю к сопротивлению, то есть человек в любом случае будет сопротивляться. Это либо будут признаки телесных повреждений, или признаки какого-то ядовитого вещества, что устанавливает судебно-медицинская экспертиза. То есть признаки, как перебивали сопротивление человека, однозначно будут установлены. Главное - качественно провести судебно-медицинскую экспертизу, соответствующие гистологические исследования... В частности, та же веревка, которую он не брал с собой и не мог где-то взять, тоже может быть одним из косвенных доказательств".

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Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места проживания. Накануне вечером девушка Виталия сообщила, что он ушел на пробежку и не вернулся.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется, в том числе, версия убийства, замаскированного под суицид.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и предоставлением помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.