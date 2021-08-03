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У Кличко объяснили, кто получит пропуск на транспорт в Киеве в случае локдауна Власти столицы не исключают возможности жесткого карантина

Жители Киева смогут подавать заявки на сайт Киевской городской государственной администрации для получения спецпропусков в общественный транспорт на случай жесткого локдауна из-за коронавируса. На пропуск могут рассчитывать работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Бондаренко.

"Система сейчас настроена, форма (электронной заявки на спецпропуск на сайте КГГА – ред.) будет обнародована в начале следующей недели. Кто может получить? Конечно, это предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, предприятия, которые работают в сфере фармацевтики, обеспечивающие ЖКХ. Мы фактически немного расширяем перечень предприятий, которые были во время двух предыдущих локдаунов", - отметил заместитель мэра.

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По словам Бондаренко, власти Киева не исключают возможности жесткого локдауна, как и весь мир.

"Если мы говорим об определенных социальных услугах или о посещении медицинских учреждений, то над этим город работает. А, например, завезти ребенка в кружок или посетить человека в больнице в период локдауна, когда даже посещение таких учреждений запрещено – это явно некритично. Если это не будет связано с выполнением определенных медицинских или социальных функций, например, у нас есть пациенты, требующие диализа, то, конечно, их будут возить", - заявил он.

Также Бондаренко отметил, что людям, получившим две дозы прививки, пропуска будут выдаваться только в случае, если они работают в сферах критической инфраструктуры.

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Киев готовится к "худшему сценарию" новой волны коронавируса COVID-19.

По его словам, в Киеве ожидается увеличение заболеваемости именно в организованных коллективах - школах, вузах - поэтому акцент на прививке педагогического состава сегодня номер один.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.