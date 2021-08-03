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"Шишова убили цинично и преднамеренно": член Координационного совета оппозиции Беларуси По словам Валерия Мацкевича, у Шишова сломан нос и он сопротивлялся

Глава общественной организации "Белорусский дом" Виталий Шишов погиб в результате преднамеренного убийства. Такую уверенность в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал член Координационного совета белорусской оппозиции Валерий Мацкевич.

"На мой взгляд, это убийство, преднамеренное убийство, циничное убийство. Об этом говорит ряд факторов, его состояние, сломан нос, вероятно, он сопротивлялся, - сказал политик. Я уверен, что это убийство с двумя целями: запугать белорусов, что очевидно не удастся, и каким-то образом повлиять на эффективность работы диаспоры, что, я также уверен, не удастся, поскольку это только сплачивает и настраивает на дальнейшее сопротивление".

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Мацкевич охарактеризовал Шишова как человека, который был прекрасным организатором.

"Виталий действительно принимал активное участие в событиях, насколько я знаю. Мы лично были знакомы, общались в контексте встречи с белорусской диаспорой в Киеве, это было недавно. Виталий проявлял себя как чудесный организатор, он IT-специалист, при этом человек, который ведет здоровый образ жизни, неконфликтный, способный найти общий язык с представителями разных организаций. Именно поэтому он был избран представителем "Белорусского дома Украины", по сути одной из самых влиятельных организаций в формате крупнейшей белорусской диаспоры", - сказал оппозиционер.

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Мацкевич отказался говорить о родственниках Шишова в Беларуси, мотивируя это тем, что белорусские силовики используют родных и близких для давления на оппозиционеров.

Напомним, 26-летний Шишов был найден повещенным в парке недалеко от места своего жительства. Он возглавлял организацию "Белорусский дом", которая занимается помощью гражданам Беларуси, пострадавшим от режима Лукашенко и бежавшим из страны. Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил со ссылкой на знакомых Шишова, что ранее он замечал слежку за собой во время пробежек.

Оппозиционерка, основательница движения "Хватит бояться!" Татьяна Мартынова считает, что Шишов был избран спецслужбами Беларуси как "легкая мишень".