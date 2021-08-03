13:16, Сегодня

Шишов был выбран жертвой команды ликвидаторов - белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова напомнила, что белорусские силовики открыто заявляли, что "достанут всех протестующих"

Главу общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова ликвидировали как наиболее доступную жертву. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказала оппозиционерка, основательница движения "Хватит бояться!" Татьяна Мартынова.

По ее словам, когда она последний раз видела Шишова, он был в обычном настроении.

"Белорусские активисты все знают друг друга, потому что мы собираемся на наши акции. Последний раз я видела Виталия в воскресенье на Майдане, у нас была там акция, потом у посольства. Роману Бондаренко (белорусский активист, умерший после избиения силовиками - ред.) в этот день исполнилось бы 32 года... Виталий был в нормальном настроении", - сказала Мартынова.

По ее словам, обсуждалась засылка агентов КГБ Беларуси в Украину под видом политических эмигрантов, но проверить это невозможно.

"И неделю назад, и пару недель назад были разговоры у нас в диаспоре, и Виталик предупреждал, что всем нужно быть осторожными, потому что есть информация, что "Контора глубокого бурения" (ироничное название КГБ - ред.) под видом протестующих должна прислать в Киев людей, которые должны кого-то украсть или совершить еще какую-то провокацию. Насколько я знаю, были встречи по поводу того, как их вычислять. В диаспоре таких сил нет, чтобы вычислять, где свои, где чужие. Есть информация, что за Виталием следили", - сказала оппозиционерка.

Читайте также: Найти убийц Шишова это тест для Украины - Климкин

Мартынова уверена, что Шишов был избран в качестве "легкой мишени".

"Есть понятие "уровень тревожности", он у каждого свой. Кто-то приезжает в Киев и боится приходить на акции, потому что остались родственники в Беларуси, кто-то вообще боится светить лицом, кто-то – сообщать настоящие имена. История о том, что создана команда, которая будет ликвидировать лидеров мнений и диаспор за рубежом – это еще зимняя история, когда об этом открыто говорил начальник ГУБОП отморозок Карпенков. Он просто заявил, что "мы знаем, где вы, мы вас всех достанем". Но мы все воспринимали это как браваду. Я считаю, что Виталий выбран жертвой потому, что это была самая легкая мишень. Жить на окраине Киева, бегать в лесополосе - это просто подарок спецслужбам. Ну и плюс это глава "Белорусского дома", все сошлось", - сказала Мартынова.

Читайте также: У Тихановской заявили, что Лукашенко может запугивать Украину: это мастер шантажа

Мартынова пояснила, почему и она, и сам Шишов не соблюдали меры предосторожности.

"Украина 2021 года и Украина 2016 года, когда взорвали Павла Шеремета – это разные Украины, все-таки сейчас агенты спецслужб по киевской земле не ходят, как у себя дома. Я не могу себе позволить даже морально, находясь в Украине, где чувствую себя в безопасности, ходить по улицам и оборачиваться, боясь этих тварей. Думаю, Виталик думал точно так же", - отметила Мартынова.

Напомним, 26-летний Виталий Шишов найден повешенным в парке недалеко от места проживания. 2 августа девушка Виталия сообщила, что он ушел на пробежку и не вернулся. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что это "убийство в силе президента России Владимира Путина".