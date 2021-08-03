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"Знал бы - уехал бы раньше": Комаровский о "языковом вопросе" Известный доктор считает, что языковые нормы "унижают страну"

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Первые" на канале "Украина 24" выразил возмущение тем, что в Украине существует языковой омбудмен, который "считает проценты сказанных слов".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

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Доктор считает, что молчание граждан Украины по этому поводу "убивает нас".

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности – наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", - сказал Комаровский.

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Ранее Евгений Комаровский в эфире программы "Первые" рассказал, что врачи много лет считали, что маленьким детям нельзя давать продукты, потенциально вызывающие аллергию, однако сейчас их мнение изменилось.

Напомним, что 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка. Как передает "Укринформ", Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно. Тогда же несколько депутатов обратилися в Конституционный суд с просьбой признать неконституционность закона, однако КСУ 14 июля 2021 года, спустя год, признал этот закон соответствующим Конституции.