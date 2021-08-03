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"Большая стройка" восстановит стратегически важный маршрут до границы с Молдовой Всего ремонтные работы ведутся на пяти участках общей протяженностью 46,7 км

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал капитальный ремонт ключевой дороги южной части Одесской области Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", которая ведет к границе с Молдовой.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Всего ремонтные работы ведутся на пяти участках общей протяженностью 46,7 км. В частности, на участке км 40 - км 41 продолжается устройство основания из щебеночно-песчаной смеси и укрепления ее георешетками.

"Щебеночно-песчаная смесь предоставит прочность дорожному покрытию, а георешетка обеспечит устойчивость от внешней нагрузки", - говорится в сообщении.

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Вскоре на участке начнут работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Как отметили в Службе автодорог Одесской области, после ремонта трасса обеспечит первое за много лет качественное дорожное сообщение между селами Болградского района.

"Повысится автомобильная пропускная способность дороги через контрольно-пропускные пункты с Республикой Молдова - "Лесное" и "Малоярославец Первый", а это значительно улучшит экономические отношения и сотрудничество двух государств", - отмечается в посте.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году по президентской программе предусматривается обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.