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"Это в стиле Путина": Саакашвили о гибели белорусского оппозиционера Глава исполкома Нацсовета реформ обвинил украинские спецслужбы в бездействии

Возможное убийство главы общественной организации Виталия Шишова, который был найден повешенным в парке недалеко от места своего проживания, говорит о том, что белорусский режим действует в стиле президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" высказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Это все очень ужасно. Сейчас в Беларуси стиль такой, как стиль Путина – политических оппонентов убивать, чтобы всем остальным неповадно было. Да, в Киеве небезопасно, я могу это подтвердить. Я надеюсь, что эта ситуация поменяется", - сказал политик.

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Саакашвили заявил, что в Киеве свободно работают шпионы и террористы, и обвинил украинские спецслужбы в бездействии.

"В Киеве спокойно действуют очень много представителей разных спецслужб, потому что все продается, потому что коррупция. Вместо того, чтобы заниматься шпионами, террористами, подосланными врагами – чем они (спецслужбы - ред.) занимаются? Они занимаются бизнесом, "обилечиванием", - сказал Саакашвили.

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Напомним, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что найти возможных убийц главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова - это тест для Украины.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается верификацией беженцев из Беларуси и предоставлением помощи гражданам, пострадавшим от диктаторского режима Александра Лукашенко. Ранее белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил со ссылкой на знакомых Шишова, что он замечал слежку за собой во время пробежек.