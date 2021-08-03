"Это в стиле Путина": Саакашвили о гибели белорусского оппозиционера

Глава исполкома Нацсовета реформ обвинил украинские спецслужбы в бездействии

"Это в стиле Путина": Саакашвили о гибели белорусского оппозиционера

Возможное убийство главы общественной организации Виталия Шишова, который был найден повешенным в парке недалеко от места своего проживания, говорит о том, что белорусский режим действует в стиле президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" высказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Это все очень ужасно. Сейчас в Беларуси стиль такой, как стиль Путина – политических оппонентов убивать, чтобы всем остальным неповадно было. Да, в Киеве небезопасно, я могу это подтвердить. Я надеюсь, что эта ситуация поменяется", - сказал политик.

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Саакашвили заявил, что в Киеве свободно работают шпионы и террористы, и обвинил украинские спецслужбы в бездействии.

"В Киеве спокойно действуют очень много представителей разных спецслужб, потому что все продается, потому что коррупция. Вместо того, чтобы заниматься шпионами, террористами, подосланными врагами – чем они (спецслужбы - ред.) занимаются? Они занимаются бизнесом, "обилечиванием", - сказал Саакашвили.

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Напомним, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что найти возможных убийц главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова - это тест для Украины. 

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается верификацией беженцев из Беларуси и предоставлением помощи гражданам, пострадавшим от диктаторского режима Александра Лукашенко. Ранее белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил со ссылкой на знакомых Шишова, что он замечал слежку за собой во время пробежек.

Источник Украина 24 Теги Беларусь Михаил Саакашвили происшествия Виталий Шишов