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Аллергия на продукты у маленьких детей: Комаровский дал совет родителям Врач объяснил, когда ребенку можно давать "шоколадки и клубнички"

Врачи много лет считали, что маленьким детям нельзя давать продукты, потенциально вызывающие аллергию, однако сейчас их мнение изменилось.

Об этом рассказал в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Есть такое понятие – прикорм. Была позиция всю жизнь, медицина утверждала, что прикорм нужно начинать в 6 месяцев, иногда в 4, но ни в коем случае раньше 4. Второе, была такая мысль, что если есть такие продукты, которые часто вызывают аллергию (яйца, рыба, клубника), то не надо давать это маленьким детям, беременным женщинам, кормящим мамам, пусть ребенок подрастет лет до трех, а в три уже можно дать", - рассказал доктор.

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По его словам, "многие годы врачи так учили всех, а сейчас поменялась позиция".

"И оказалось, что все эти шоколадки и клубнички надо дать ребенку на этапе формирования иммунной системы, чтобы еще недозревшая "зеленая" иммунная система познакомилась с кусочком шоколадки, и тогда в три года она будет к этому относиться нормально. Поэтому если у мамы, у папы аллергия на рыбу, то микрокусочек рыбы надо дать ребенку в 4 месяца. И его иммунная система познакомится, и он сможет всю жизнь потом эту рыбку есть", - отметил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что значительно снижает заработки аптекарей, торгующих фальсифицированными лекарствами, поэтому его жизни может грозить потенциальная опасность.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил Комаровский.