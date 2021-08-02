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Комаровский: аптекари потенциально могут меня грохнуть в любой момент Врач также заверил, что он не рекламирует лекарства просто ради заработка

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Первые" на телеканале "Украина 24" заявил, что значительно снижает заработки аптекарей, торгующих фальсифицированными лекарствами, поэтому его жизни может грозить потенциальная опасность.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил Евгений Комаровский.

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"На сегодняшний день слушают меня, может быть, все, но слышат примерно 15%, готовы поверить, что я не продался, что я ничего не рекомендую, потому что мне дали денег. Что если я даже и участвую в какой-то рекламе, то только в той, где я буду этим пользоваться лично. Произнося фразу "эффективность отхаркивающих средств по сравнению с обильным питьем не доказана" – умный человек, услышав эту фразу, никогда не будет покупать ребенку лекарство от кашля, он просто сварит ему компот", - добавил врач.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие меры нужно соблюдать в школах в условиях коронавируса.

"Нам сейчас надо думать, как мы изменим количество детей в классах, как мы обеспечим школы достаточным количеством медсестер, как мы проконтролируем воздухообмен в классах, как мы наладим там систему вентиляции, как мы проконтролируем в классах температуру и влажность воздуха. На эти вещи мы и должны обращать внимание. И мы должны сделать все, чтобы в школе все, что может происходить на свежем воздухе, происходило на свежем воздухе. И я бы делал, как в других странах – пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе, по максимуму", — сказал врач.