20:04, Сегодня

В Украине возможны новые локдауны из-за коронавируса: нардеп озвучил сроки Александр Качура посоветовал украинцам соблюдать элементарные правила безопасности

В Украине в конце лета - начале осени возможно введение локальных локдаунов для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Все зависит от нас. Если ты вакцинировался, это еще не значит, что надо перестать пользоваться маской, антисептиком. Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме. Эта зараза не уйдет, чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения - и тогда нам не надо будет никаких локдаунов проводить", - отметил он.

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В то же время, нардеп сообщил, что по аналитической информации, которая у него есть, "не надо исключать вариант, что на конец лета - в сентябре и до конца года - существует возможность введения локальных локдаунов в том же режиме, как было".

"После того, когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", - заявил Качура.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.

"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. В отношении больниц, койко-мест, количества скорых, в отношении зарплат врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. У нас не была построена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тыс. коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тыс., я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - сказал президент.

Данные Минздрава по заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 2 августа: