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В Украине разбушевалась непогода: ураган разбил автомобили и задержал поезда Непогода пришла в ряд регионов Украины из Закарпатья

Из-за урагана на западе страны не работают пункты пропуска на границе, и задерживаются поезда. Сколько беды натворило ненастье — в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Непогода пришла из Закарпатья. Ураган срывал крыши, повалил несколько десятков деревьев. Одно из них упало на автомобиль прямо во время движения, разбило стекло, у водителя — многочисленные рваные раны правой руки. Его госпитализировали. Спасатели расчищают трассы, чтобы можно было проехать.

В Ровно также приходят в себя после бури. Спасатели пилят деревья, придавившие автомобили, а владельцы машин подсчитывают убытки.

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Сильный ветер оборвал на западе страны провода контактной сети. Поэтому пассажирские поезда опаздывают на один-два часа. А вот поезд Вена - Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии и на украинском Закарпатье задержался на станции Дебрецен на 5 часов. К тому же пункт пропуска на украинско-венгерской границе временно не работает, потому что нет света.

Из-за сильного тумана, который окутал Волынь, произошло масштабное ДТП. Столкнулись легковушка и микроавтобус. Травмированы семь человек. Предварительно известно, что 33-летний водитель БМВ выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Обоих водителей, а также пять пассажиров автобуса госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

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В общем из-за непогоды без света в Украине остались более полутысячи населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявили и на сегодня, 2 августа. Грозы град и шквалы ожидаются на западе, севере, юге и в центре.

Сложные погодные условия сегодня будут в Киеве и области. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, сообщают в Гидрометцентре. Дожди немного собьют жару, но все равно будет жарко — до 30 градусов. И такая погода продержится всю неделю.

Добавим, синоптик Наталья Диденко сообщала на своей странице в Facebook, что погода в Украине 3 августа принесет ослабление жары. Максимальная температура воздуха достигнет +28 градусов. По ее словам, атмосферный фронт во вторник зацепит восток и юго-восток, поэтому там вероятные кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах. А уже со среды станет больше шансов у кратковременных периодических дождей с грозами.