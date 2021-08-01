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В Украине хотят сносить "хрущевки": юрист рассказала подробности Анастасия Бидах объяснила, как будет происходить выселение жильцов и снос старых домов

В Украине планируется сносить "хрущевки". Как это будет происходить, рассказала в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" глава комитета Ассоциации работников строительства и недвижимости Анастасия Бидах.

"В законодательстве не прописана поэтапность и как будут выбирать эти дома, которые будут реконструировать. Органы местного самоуправления будут утверждать проекты комплексной реконструкции кварталов, принимать решения, после чего будет проводиться конкурс на избрание инвестора-застройщика. В законопроекте, который сейчас предложил Минрегион, четкого механизма по выбору этих домов нет. Подразумевается проведение анализа, но как это будет происходить и на каком основании будут выбирать дома, пока непонятно. Реконструкция необязательно предполагает просто модернизацию дома, также может предполагать увеличение площадей и этажности. Все зависит от технических возможностей, такое делают. Сложно сказать, за сколько времени возможна реализация такого проекта, это точно не год и не два. Достаточно сложный процесс, который и в новом законопроекте четко не урегулирован, кроме того, что жителей будут предупреждать за два месяца о том, что их будут выселять", — сказала она.

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Эксперт объяснила, как происходит решение о реконструкции и выселении жильцов.

"Решение о реконструкции принимается после согласия 75% жильцов. Законопроектом предусмотрено, что инвестор будет обеспечивать жильцов в этом же районе, если нет такой возможности, то по согласию жильца его могут переселить в смежный микрорайон. Но, опять-таки, достаточно нечетко все это прописано в законопроекте, есть пункты, которые ставят под сомнение даже эти моменты. Если дом признан аварийным, но не набралось 75% согласных на реконструкцию, жильцов будут выселять по решению суда. Как это будет фактически осуществляться – сказать сложно. Возможно, будут спекуляции на этом вопросе, экспертами, выносящими заключение об аварийности, можно манипулировать. Если будет выселение в судебном порядке, граждане могут заказать свою экспертизу. Также законопроектом предусмотрена денежная компенсация, которая возможна, если у гражданина есть другое жилье, где он может проживать, или дачный дом. В случае отказа от переселения семьей с маленькими детьми будут привлекаться органы опеки", — сказала она.

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Министерство развития громад и территорий Украины разработало законопроект, который должен упростить процесс комплексной реконструкции кварталов. Проект касается в первую очередь устаревшего жилого фонда — кварталов "хрущевских" пятиэтажек, построенных в 50-60-е годы.

Еще в 2006 году был принят соответствующий закон, но он так и не заработал. Новый законопроект должен упростить процесс принятия решений. В частности, если ранее за принятия решения о реконструкции дома должны были проголосовать все жильцы, то сейчас эту цифру предлагается сократить до 75%. Еще одно нововведение — формирование маневренного жилого фонда для временного расселения прежних жильцов. Действующий закон прямо запрещает использование маневренного фонда для этих целей.