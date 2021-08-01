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Есть два кандидата в тренеры сборной — Денисов назвал замену Андрею Шевченко Директор каналов "Футбол 1, 2, 3" прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста тренера

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил об окончании срока контракта. Это событие прокомментировал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Во-первых, это не увольнение и не отставка. Подошел к концу срок контракта Андрея Шевченко с Ассоциацией футбола, о чем он и сообщил официально на своей странице. Но, если вы помните, еще до начала Евро Андрей Шевченко сказал, что действительно хочет испытать свои силы на клубном поприще, поэтому для меня это не удивительная новость. Я не могу сейчас сказать, есть ли у него конкретное предложение от какого-либо клуба. Но для того чтобы оно появилось, как я понял, нужно заканчивать "роман", можно так сказать, со сборной Украины. Все искренне благодарны Андрею Николаевичу за эти 5 лет, за которые мы увидели то, что увидели – выход нашей сборной на Евро-2020, четвертьфинал. Так случается, это футбол", — сказал он.

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Денисов рассказал, кто может занять место тренера сборной.

"На мой взгляд, сейчас существуют два кандидата: это Сергей Ребров, также есть теоретическая возможность возглавить сборную Мирону Маркевичу. Но надо подождать исполкома УАФ, который примет решение о том, кто будет следующим наставником, и при каких обстоятельствах будет это назначение", — сказал он.

Напомним, Андрей Шевченко объявил в Facebook, что его контракт подошел к концу, и он покидает пост тренера сборной Украины. "Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", — написал он.

Андрей Шевченко выступал в качестве игрока за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси". В 2012 году он объявил о завершении спортивной карьеры. 16 февраля 2016 года Шевченко вошёл в тренерский штаб сборной Украины, в составе которого принимал участие в Евро-2016. 15 июля 2016 года исполкомом ФФУ Шевченко был утверждён на пост главного тренера сборной Украины.