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Второй серии не будет — адвокат рассказал о состоянии экс-судьи Чауса Ростислав Кравец заявил, что подробности о возвращении Чауса пока раскрывать нельзя

Судья Николай Чаус сейчас находится в неудовлетворительном физическом состоянии, рассказал его адвокат Ростислав Кравец в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я не могу это сказать (где находится Чаус – ред.), в первую очередь из соображений безопасности. Главное, что он живой, его состояние, на мой взгляд, совсем неудовлетворительное. Учитывая то время, которое он находился в неволе, очевидно, он незаконно был лишен свободы, думаю, что ему необходима психологическая помощь. Что касается медицинской помощи, она ему нужна, и должным образом врачи ее предоставляют. Я не могу сказать, где это происходит, каким образом", — сказал он.

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Адвокат заявил, что Чаус рассказал ему обо всем, что с ним происходило, но обнародовать это пока нельзя.

"Мне господин Чаус рассказал, что с ним произошло, по его версии: где он находился, каким образом произошло его возвращение. Сейчас я не могу все это рассказать и понимаю, почему СБУ так секретно к этому относится и его защищает. Мне также удалось сегодня пообщаться с детективами НАБУ, думаю, что не будет второй серии сериала о попытке отбить господина Чауса у СБУ. Руководство этих органов и руководство государства собралось и решило все вопросы дальнейших действий по этому делу. Это все выходит за пределы нормального восприятия. СБУ предоставляет ему охрану и обеспечивает медицинскую помощь", — сказал он.

Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен в Винницкой области. Он рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. Чауса задержали и доставили в Киев.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины. В апреле 2021 года власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса.