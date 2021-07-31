21:34, Вчера

Россия неспособна обеспечить Крым водой - представитель Зеленского Антон Кориневич также высмеял иск России в ЕСПЧ против Украины

Россия, временно оккупировавшая Крым, неспособна обеспечить полуостров водой. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич, комментируя заявление властей России о том, что "под дном Азовского моря" взяты первые пробы питьевой воды.

"Проблема пресной воды остается едва ли не единственным вопросом, который российские оккупанты не в состоянии решить. Пошел восьмой год временной оккупации, они решили вопрос с поставкой ресурсов, построив так называемый Крымский мост, они решили вопрос с поставкой электроэнергии, вопрос воды они решить не могут", - отметил Кориневич.

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Представитель президента также назвал жалобу в ЕСПЧ, поданную Россией против Украины, "смехотворной".

"Безусловно, они ищут разные гибридные механизмы, как это можно сделать. Жалоба в ЕСПЧ просто смехотворна, непонятно, по какому поводу она подана. В отношении Северо-Крымского канала позиция Украины очень четкая, она выложена в Стратегии деоккупации Крыма: вода в Крым пойдет только после того, как будет восстановлено конституционное устройство Украины", - сказал Кориневич.

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Как передает российское информационное агентство Regnum, пресс-служба Росгеологии сообщила, что подтверждает якобы наличие запасов подземных вод "под дном Азовского моря". Они были обнаружены на глубине около 100 метров во время бурения поисковой скважины. Ранее так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "дефицит воды Крыму не угрожает".

Ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк в программе "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24" заявил, что Крым не может быть обеспечен водой из Азовского моря. "100 м - это не такая большая глубина для артезианских скважин. Вопрос не в том - 100, 200 или 500 м, вопрос в том, есть ли необходимые запасы воды, которые могут быть использованы. Но у нас есть материалы, мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская. Много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические. Аналогичная ситуация и с Азовским морем", - сказал ученый.