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Врач о вакцинации детей от коронавируса: безопасность доказана Иммунолог также порекомендовала эффективную вакцину

Вакцинация от коронавируса рекомендуется детям от 12 лет, при использовании вакцины Pfizer практически отсутствуют медицинские противопоказания.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Анна Гильфанова.

"К счастью, дети редко имеют тяжелое протекание ковидной инфекции. Но дети старше 12 лет социально активны, для них важно получить полноценное образование, быть максимально мобильными. Кроме того, они являются вектором передачи вируса в общество. Поэтому действительно подростки являются таргетной группой, которую можно рассматривать как объект для проведения вакцинации", - сказала иммунолог.

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Гильфанова отметила, что вакцина Pfizer "имеет долгий опыт использования, применяется даже к беременным женщинам, ее безопасность доказана".

"Мы ожидаем, что в отношении подростков она будет высокоэффективной и безопасной. Поскольку это матричная вакцина, то практически отсутствуют медицинские противопоказания для ее применения, мы даже детям рекомендуем вакцинацию", - подчеркнула она.

Ранее врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что не рекомендуется делать прививки от коронавируса человеку, который болеет системной инфекционной болезнью.

"При ярком протекании это действительно не рекомендуется, потому что любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки. И не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, сыпь - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - сказал врач.

Также Донской заявил, что в отдельных случаях при второй прививке можно менять вакцину от коронавируса.