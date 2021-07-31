16:37, Сегодня

Это не просто судья-взяточник: эксперт рассказал о политике в деле Чауса Задержанный экс-судья слишком много знает, отметил Иван Ступак

Задержанный СБУ экс-судья Николай Чаус является не простым подозреваемым в коррупции. Чаус очень много знает о заказных делах, в которых решения диктовались сверху, поэтому в дело экс-судьи вмешалась политика.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по правоохранительной и судебной системе Иван Ступак.

"Я могу провести реконструкцию событий. Человек, похожий на судью Чауса, появляется в сельсовете, говорит, что он Чаус. Сообщили в Национальную полицию. Мне достоверно известно, что выехала оперативно-следственная группа. Когда поступило сообщение, его сразу пробили по базе, увидели, что человек с таким именем находится в розыске по линии НАБУ. И сразу эта информация распространилась среди других правоохранителей, так как есть официальные каналы коммуникации. Местное отделение СБУ отрапортовало в Киев, Киев доложил на Банковую, так как это резонансное событие. И поступило указание, что этого человека нужно срочно забрать и привезти в Киев, что и было сделано", - отметил Ступак.

Читайте также: Случаются странные истории — политэксперт об обнаружении судьи Чауса

При этом эксперт обратил внимание, что нет ни одного официального сообщения о задержании судьи Чауса – "есть сообщения людей, которые говорят "человек, похожий на Чауса", но нет ни одного официального комментария от СБУ".

"Это не обычный судья. Это не просто судья, которого подозревают во взяточничестве. Он знает очень много вещей о заказных делах, о делах, в которых решения диктовались сверху, и он выносил решения в пользу определенных лиц. Неспроста его впервые вывезли с территории Украины в Молдову, он скрывался. И сейчас, скорее всего, была разыграна такая карта, когда его вернули в Украину с целью использования в политических играх для получения политического результата. В игру включилась политика, которая побеждает здравый смысл и Уголовный процессуальный кодекс. Нужно не забывать, что судья находился за 70 км от границы с Молдовой. Где он проживал, кто обеспечивал его жизнедеятельность – неизвестно, нужно провести расследование", - подчеркнул он.

Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью. Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что этот человек находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В результате Чауса задержали и доставили в Киев.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины.

В апреле 2021 власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину.