Почти половина украинцев сортирует мусор - результаты опроса

Респонденты также рассказали, готовы ли они платить больше, чтобы мусор сортировали и перерабатывали

Почти половина украинцев сортирует мусор - результаты опроса

Почти половина украинцев сортирует мусор. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

На вопрос, сортируете ли Вы мусор, дали утвердительный ответ 47,4% респондентов, 45,7% сказали "нет", остальным было тяжело ответить.

Участникам опроса предложили назвать несколько причин, почему они сортируют мусор. Самые популярные варианты: потому что это правильно - 65,0%; хочу изменить мир к лучшему - 54,9%; забочусь об экологии - 52,8%; чтобы не наращивать свалки - 41,1%; чтобы не показывать плохой пример собственным детям - 29,6%.

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Те, кто не сортирует мусор, объясняют свои действия следующим образом: в моем дворе нет сортировочных баков - 73,0%; не вижу смысла, ведь потом все везут на одну свалку - 38,7%; не знаю, как правильно это делать - 9,4%; нет на это времени - 7,4%; сортировка мусора одним человеком не имеет реального влияния на улучшение экологии - 6,8%.

На вопрос, готовы ли Вы платить больше, чтобы мусор сортировали и перерабатывали, респонденты отвечали следующим образом: да - 14,6%; зависит от того, насколько больше придется платить - 40,2%; нет, меня устраивает текущее положение вещей - 12,6%; нет, за это должно платить государство, а не я - 24,1%; другое - 1,4%; не смогли ответить - 7,1%.

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Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В нем приняли участие 1000 человек. Целевая аудитория - население Украины в возрасте 18-60 лет, проживающее в городах с населением более 50 тысяч человек. Время проведения - 29 июля 2021 года.

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Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование, почему украинцы не проходят регулярное медицинское обследование.

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