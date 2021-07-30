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"Большая стройка": крупнейший в Украине спортивный кластер построят на ВДНХ в Киеве В рамках программ президента Зеленского в столице построят современное пространство для спорта

Крупнейший в Украине спортивный кластер, который начали создавать на ВДНГ в Киеве в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина", будет занимать площадь в 22 гектара.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко. По его словам, уже в этом году проект будет реализован на 11 га.

"Тот случай, когда сам не могу дождаться, когда будет сдан этот объект. Сегодня состоялась презентация концепции этого масштабного объекта. Концепцию разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", — написал Тимошенко.

Согласно концепции, в состав спортивного кластера войдут: беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом. Здесь будут оборудованы зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.

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Планируется, что первых посетителей уже этим летом начнет принимать открытая зона урбан-парка.

"Планируете ходить? – спрашивает замглавы ОП. — А как же не ходить... Особенно молодежи. Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий".

Отдельной немаловажной частью урбан-парка будет выступать Street Culture Hub. Это будет местом объединения сообществ уличных культур из разных городов Украины, где также будут выступать известные атлеты и артисты.

Все объекты спортивного кластера на ВДНГ будут безбарьерными.

"В дальнейшем президент ставит задачу создавать такие крутые спортивные объекты в каждой области. Спорт и здоровье становятся новым трендом в Украине", — написал Тимошенко.

Напомним, ранее, объявляя о старте проекта "Здоровая Украина", Кирилл Тимошенко сообщил, что по средней продолжительности жизни украинцы сегодня находятся на 115-м месте в мире. На исправление этой ситуации и направлена реализация программы.